Гришин: уверен, Чалов выйдет в основе ЦСКА на матч со «Спартаком»

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин выразил уверенность, что нападающий «армейцев» Фёдор Чалов выйдет в стартовом составе на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Поверьте, в ЦСКА все прекрасно знают свой календарь и помнят о скором старте в еврокубках, но впереди один из главных матчей сезона… В таких никого не берегут. Так было всегда. Не важно, в каком состоянии обе команды, на каком они месте. Это дерби, здесь ставки слишком высоки.
Уверен, мы увидим Чалова с первых минут. Просто у ЦСКА нет особого выбора. На данный момент Фёдор является абсолютно незаменимым игроком для Гончаренко. Лично я, зная состав красно-синих, не вижу иных сочетаний и футболистов, которые могут сменить Чалова на острие атаки», — цитирует Гришина «RT на русском».
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
- 19 августа 2019
-
16:16
-
16:06
-
15:57
-
15:52
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:00
-
14:58
-
14:48
-
14:32
-
14:14
-
14:14
-
14:02
-
13:54
-
13:41
-
13:32
-
13:22
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:19
-
12:06
-
12:02
-
11:53
-
11:46
-
11:45
-
11:35
-
11:22
-
11:21
-
11:01
-
10:54