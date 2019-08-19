Гришин: уверен, Чалов выйдет в основе ЦСКА на матч со «Спартаком»

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин выразил уверенность, что нападающий «армейцев» Фёдор Чалов выйдет в стартовом составе на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Поверьте, в ЦСКА все прекрасно знают свой календарь и помнят о скором старте в еврокубках, но впереди один из главных матчей сезона… В таких никого не берегут. Так было всегда. Не важно, в каком состоянии обе команды, на каком они месте. Это дерби, здесь ставки слишком высоки.



Уверен, мы увидим Чалова с первых минут. Просто у ЦСКА нет особого выбора. На данный момент Фёдор является абсолютно незаменимым игроком для Гончаренко. Лично я, зная состав красно-синих, не вижу иных сочетаний и футболистов, которые могут сменить Чалова на острие атаки», — цитирует Гришина «RT на русском».



Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»