Жена Мамаева: «гелик» пока не продала. Не переживайте, у нас есть ещё машины
Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о судьбе автомобиля, который она ранее выставила на продажу.
«Гелик» ещё не продала. Почему всех так волнует это? Всё не так плохо, как кажется. Не переживайте, у нас есть ещё машины – в одной программе показали, что у нас целый автопарк. Там такие машины, словно мы богемный образ жизни ведём», — сказала Мамаева в эфире в «Инстаграме».
Напомним, Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их общий друг Александр Протасовицкий отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Согласно постановлению суда, Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — на месяц позже.
Жена Мамаева стала жертвой мошенников
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