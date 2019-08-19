На сайте «Фратрии» появился пост о бойкоте матчей «Спартака»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с официальным заявлением в преддверии дерби с ЦСКА в 6-м туре РПЛ.

«В ноябре 2018 года «Спартак» принял решение о назначении нового тренера команды. За практически целый год работы Олег Кононов не оправдал никаких ожиданий, чем вызвал большой резонанс и недовольство активных фанатов «Спартака». В связи с этим советом «Фратрии» было решено поставить вопрос ультимативно. На крайней встрече совета «Фратрии» были обсуждены последующие действия со стороны активных болельщиков «Спартака».



В связи со сложившийся обстановкой совет «Фратрии» принял единогласное решение о бойкоте с 80-й минуты абсолютно всех матчей «Спартака», включая сегодняшнее дерби. Мы призываем всех активных болельщиков поддержать данное решение и покидать все последующие матчи после 80-й минуты, невзирая на результат. Данный запрет будет активен до новых изменений в клубе и нового заявления совета», — говорится на сайте «Фратрии».