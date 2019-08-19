Глушаков: любите свою Родину, берегите её!

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков посетил свой родной город Миллерово в Ростовской области.

«Любите свою Родину, берегите её!» — написал Глушаков в своём «Инстаграме».

Глушаков родился в Миллерово 27 января 1987 года. Свой футбольный путь начал в местной ДЮСШ, затем около года занимался в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА, а затем перебрался в «Нику», после чего выступал за «Локомотив», СКА (Ростов-на-Дону), иркутскую «Звезду» и «Спартак».

Нынешним летом 32-летний Глушаков расторг контракт со «Спартаком», а затем перешёл в грозненский «Ахмат» в статусе свободного агента. Контракт футболиста с клубом из Грозного действителен до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл три матча в РПЛ и получил одну жёлтую карточку.