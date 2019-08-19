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Кикнадзе: насколько понял, Тарасов будет подавать в суд. Это его право

Кикнадзе: насколько понял, Тарасов будет подавать в суд. Это его право
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался по поводу ситуации с бывшим полузащитником «железнодорожников» Дмитрием Тарасовым, а также отметил, что ожидает возвращения ранее травмированного защитника Соломона Кверквелии.

«По поводу Дмитрия Тарасова, насколько я понял из его интервью, он будет подавать в суд. Это его право.

С нетерпением жду Кверквелию. Позиция центрального защитника у нас хорошо укомплектована, даёт возможность тренерскому штабу принимать разные решения», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, сам футболист назвал расставание с клубом «неприятным». Стало известно также, что он за собственные деньги лечится после травмы. Позже появилась информация, что Тарасов хочет получить от «Локомотива» € 23 тыс. за оплату операции и реабилитации.

Тарасов: сказал, что клуб оплатит операцию. Мне ответили: «С какой стати?»
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