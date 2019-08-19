Агент Икарди: Мауро не перейдёт в «Монако»
Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, исключила возможность перехода супруга в «Монако».
«Мауро не перейдёт в «Монако», — приводит слова Нары TyC Sports.
Ранее сообщалось, что монегаски готовы отдать нерадзурри € 60-65 млн за 26-летнего футболиста, тем самым повторив предложение «Наполи». При этом переход в «Монако» должен был стать для Икарди более выгодным с финансовой точки зрения – клуб готов платить форварду € 12 млн в год, в то время как неаполитанцы предлагают ему € 7,5 млн (€ 9,5 млн с учётом бонусов). Также игроком интересовалась «Рома».
В минувшем сезоне Икарди забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах за „Интер“ во всех турнирах.
«Монако» готов предложить «Интеру» € 65 млн за Икарди
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