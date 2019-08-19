Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вульверхэмптон» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Зелимхан Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо, Солтмурад Бакаев, Умяров, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

Обслужат встречу судьи из Москвы. Главным арбитром будет Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.

РПЛ. «Спартак» — ЦСКА. Шюррле, Тиль и Ларссон — в основе. LIVE!
Все подробности матча.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент