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Гуренко: в московском дерби победит ЦСКА

Гуренко: в московском дерби победит ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Белоруссии Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.

«У Гончаренко очень интересная команда. Много молодых, перспективных ребят. Что касается Кононова — пока сказать сложно. Я уверен, что от «Спартака» ожидают многие большего. Все покажет время. Здесь нужно понимать, какие цели перед ним поставило руководство. Что касается дерби, то победит ЦСКА, но не с крупным счётом.

Критика, с которой Кононов столкнулся в „Спартаке“ — абсолютно нормальный процесс. Бывает, что критикуют даже победителей. Человек, который идет руководить клубом, должен понимать, что критика — это нечто само собой разумеющееся», — приводит слова Гуренко «РБК-Спорт».

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