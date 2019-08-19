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Федун — о матче «Спартак» — ЦСКА: какие ожидания? Это дерби

Федун — о матче «Спартак» — ЦСКА: какие ожидания? Это дерби
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал комментарий в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Какие ожидания? Это дерби», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи. После пяти туров «Спартак», набрав 8 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь ЦСКА (10) располагается на пятой строчке.

Обслужат встречу судьи из Москвы. Главным арбитром назначен Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.

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