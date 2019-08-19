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Гончаренко: ЦСКА начнёт матч со «Спартаком» в три защитника

Гончаренко: ЦСКА начнёт матч со «Спартаком» в три защитника
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Сегодня начинаем играть в три защитника. Но все должны знать свою роль, если мы меняем или корректируем схему, с которой выходим. Не могут играть Васин и Сигурдссон, поэтому нужны какие-то варианты изменений. Мы держим несколько футболистов на разных позициях.

При подготовке к „Спартаку“ основная игра для разбора была с „Ахматом“. Но у них команда обновляется, и какие-то вещи нам надо было посмотреть и в матчах с „Туном“.

Есть ли у ЦСКА план «Б»? Моя задача — как можно больше вариантов дать в плане «А», а не думать о плане «Б». План «Б» — это когда ты проигрываешь, а наша задача — давать как можно больше вариантов в плане «А».

С Чаловым всё нормально. Он тренировался с первого дня после выходных. Его состояние не вызывает никаких опасений», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

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