Гончаренко: ЦСКА начнёт матч со «Спартаком» в три защитника

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком».



«Сегодня начинаем играть в три защитника. Но все должны знать свою роль, если мы меняем или корректируем схему, с которой выходим. Не могут играть Васин и Сигурдссон, поэтому нужны какие-то варианты изменений. Мы держим несколько футболистов на разных позициях.



При подготовке к „Спартаку“ основная игра для разбора была с „Ахматом“. Но у них команда обновляется, и какие-то вещи нам надо было посмотреть и в матчах с „Туном“.



Есть ли у ЦСКА план «Б»? Моя задача — как можно больше вариантов дать в плане «А», а не думать о плане «Б». План «Б» — это когда ты проигрываешь, а наша задача — давать как можно больше вариантов в плане «А».



С Чаловым всё нормально. Он тренировался с первого дня после выходных. Его состояние не вызывает никаких опасений», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.