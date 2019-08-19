Гончаренко: ЦСКА начнёт матч со «Спартаком» в три защитника

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком».
«Сегодня начинаем играть в три защитника. Но все должны знать свою роль, если мы меняем или корректируем схему, с которой выходим. Не могут играть Васин и Сигурдссон, поэтому нужны какие-то варианты изменений. Мы держим несколько футболистов на разных позициях.
При подготовке к „Спартаку“ основная игра для разбора была с „Ахматом“. Но у них команда обновляется, и какие-то вещи нам надо было посмотреть и в матчах с „Туном“.
Есть ли у ЦСКА план «Б»? Моя задача — как можно больше вариантов дать в плане «А», а не думать о плане «Б». План «Б» — это когда ты проигрываешь, а наша задача — давать как можно больше вариантов в плане «А».
С Чаловым всё нормально. Он тренировался с первого дня после выходных. Его состояние не вызывает никаких опасений», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
- 19 августа 2019
-
20:49
-
20:48
-
20:35
-
20:33
-
20:29
-
20:07
-
20:01
-
19:53
-
19:50
-
19:48
-
19:38
-
19:37
-
19:12
-
19:08
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:28
-
18:20
-
18:03
-
18:02
-
17:41
-
17:39
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
17:03
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:45
-
16:25