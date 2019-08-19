«Спартак» — ЦСКА: Ефремов получил травму
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Ефремов получил повреждение в результате единоборства с защитником красно-белых Самуэлем Жиго. Хавбек сразу после замены отправился в раздевалку. Вместо него на поле вышел японский форвард Такума Нисимура. В ближайшее время 24-летний Ефремов пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы, а также сроки его восстановления.
Матч проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА. Обслуживает матч арбитр Сергей Карасёв.
Болельщики ЦСКА посвятили баннер погибшему фанату «Спартака»
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