«Спартак» — ЦСКА: Ефремов получил травму

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

Ефремов получил повреждение в результате единоборства с защитником красно-белых Самуэлем Жиго. Хавбек сразу после замены отправился в раздевалку. Вместо него на поле вышел японский форвард Такума Нисимура. В ближайшее время 24-летний Ефремов пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы, а также сроки его восстановления.

Матч проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА. Обслуживает матч арбитр Сергей Карасёв.