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Зуев: мне прилетел в глаз локоть, пошла кровь. Арбитр сказал: «Хватит валяться»

Зуев: мне прилетел в глаз локоть, пошла кровь. Арбитр сказал: «Хватит валяться»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев рассказал, что он получил травму лица в матче 6-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:2).

«Я боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда мне прилетел в глаз локоть. Пошла кровь, через некоторое время мне пришлось попросить о замене.

Удивился, когда арбитр подошёл и сказал: «Хватит валяться, не хочу много времени добавлять». Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизода.

Вчера было сильное кровотечение, а сегодня гематома, глаз заплыл. Хочу передать большой привет арбитру и извиниться, что слишком долго лежал. Мне жаль, что арбитру пришлось париться с добавленным временем», — приводит слова Зуева официальный сайт клуба.

Зуев показал травму, которую получил в матче с «Краснодаром»
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