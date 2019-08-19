Маркизио: желаю «Зениту» и его болельщикам всего наилучшего в этом сезоне

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о ходе восстановления после операции на колене, а также о расторжении контракта с петербургским клубом.



«Для меня это новый опыт. В первый раз не участвую в предсезонной подготовке ни с одной командой. Мне нужно немного больше времени на реабилитацию. Но я уже практически готов. Можно сказать, полностью перезагрузился.



Знал, что восстановление после операции займёт много времени, поэтому в общих интересах было — досрочно расторгнуть контракт с „Зенитом“. Желаю команде и болельщикам всего наилучшего в этом сезоне. Конечно, я хочу продолжать играть. Я получил много предложений от разных команд, но намерен придерживаться своих принципов и обещаний», — приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

Маркизио близок к подписанию контракта с «Брешией»