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Маркизио: желаю «Зениту» и его болельщикам всего наилучшего в этом сезоне

Маркизио: желаю «Зениту» и его болельщикам всего наилучшего в этом сезоне
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о ходе восстановления после операции на колене, а также о расторжении контракта с петербургским клубом.

«Для меня это новый опыт. В первый раз не участвую в предсезонной подготовке ни с одной командой. Мне нужно немного больше времени на реабилитацию. Но я уже практически готов. Можно сказать, полностью перезагрузился.

Знал, что восстановление после операции займёт много времени, поэтому в общих интересах было — досрочно расторгнуть контракт с „Зенитом“. Желаю команде и болельщикам всего наилучшего в этом сезоне. Конечно, я хочу продолжать играть. Я получил много предложений от разных команд, но намерен придерживаться своих принципов и обещаний», — приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

Маркизио близок к подписанию контракта с «Брешией»
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