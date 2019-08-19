Тренер академии «Зенита»: Круговой — весельчак, душа коллектива, на позитиве

Иван Шабаров, тренер академии «Зенита», в которой занимался защитник «Уфы» Данил Круговой, рассказал о личностных качествах футболиста. В ближайшее время Круговой вернётся в петербургский клуб.

«Даня всегда был смышленным парнем и выделялся скоростными качествами. По тестам на «физику» всегда был одним из лучших. В качестве разнообразия иногда ставили его крайним форвардом, но вообще, ему всегда нравилось играть на фланге обороны. Никто не заставлял, как часто это бывает с нападающими, которых переучивают в защитников.



Круговой любил подключаться к атакам: много забивал, раздавал передачи. Но выносливости всегда хватало, чтобы вернуться в оборону. Плюс Даня неплохо освоил технику работы с мячом — всё-таки в «Зените» он с самого детства.



Круговой — весельчак, душа коллектива, на позитиве. Со всеми дружил, никогда не обижался на подколки — только улыбался. Добряк, что ли. Даня прибегал на тренировки одним из первых, хотя жил чуть ли не дальше всех — на Юго-Западе, на Проспекте Ветеранов. Всегда старался помочь: «А воду принести? Мячи подкачать?» Бесшабашный немного, но всегда с удовольствием и профессионализмом тренировался. Действительно любил футбол.



Круговой — домашний парень. Очень любит маму, сестру, внимательный. Даже кроликов разводил — нетипичный современный подросток, в общем», — приводит слова Шабарова Sport24.