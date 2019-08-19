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Радимов: кажется, что Маркизио был сильнее Шюррле, а Роша — выше Тиля классом

Радимов: кажется, что Маркизио был сильнее Шюррле, а Роша — выше Тиля классом
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.

«Спартак» — ЦСКА. Почему-то мне кажется, что Маркизио был сильнее Шюррле! А Педро Роша — выше классом, чем Тиль!" — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Матч проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К 65-й минуте красно-белые ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи. После пяти туров «Спартак», набрав 8 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь ЦСКА (10) располагается на пятой строчке.

Обслуживает матч арбитр Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступают Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.

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