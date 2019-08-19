«Спартак» — ЦСКА: Фернандес сравнял счёт

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сравнял счёт в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1, идёт второй тайм).



Фернандес нанёс мощный удар из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго и влетел в ворота.



Матч проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи, а также текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА. Обслуживает матч арбитр Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступают Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.



ЦСКА, набрав 10 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (8) — на 8-м месте.

«Спартак» — ЦСКА: Жиго открыл счёт