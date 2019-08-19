«Спартак» — ЦСКА: матч остановлен из-за сильного задымления

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА был остановлен из-за сильного задымления. Остановка продлилась около пяти минут. Причиной задымления послужила пиротехника, которую использовали болельщики на трибунах.

Матч проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К 75-й минуте счёт в матче ничейный — 1:1. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи. После пяти туров «Спартак», набрав 8 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь ЦСКА (10) располагается на пятой строчке.



Обслуживает матч арбитр Сергей Карасёв. В роли его ассистентов выступают Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Евгений Турбин из Дмитрова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».