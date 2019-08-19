Защитник Жиго обошёл Смолова, Чалова и Азмуна в гонке бомбардиров

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает московский ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. К 84-й минуте красно-белые ведут в счёте — 2:1.Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Дублем в этой встрече отметился защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Таким образом, французский игрок имеет в активе три забитых мяча в нынешнем сезоне РПЛ. В гонке бомбардиров чемпионата России Жиго обошёл форварда «Локомотива» Фёдора Смолова, нападающего ЦСКА Фёдора Чалова и форварда «Зенита» Сердара Азмуна, которые забили по два гола в сезоне-2019/20. Лидером в гонке бомбардиров РПЛ на данный момент является форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, забивший 5 голов за 6 туров.

ЦСКА, набрав 10 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (8) — на 8-м месте.