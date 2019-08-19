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У Сарри диагностирована пневмония

У Сарри диагностирована пневмония
Футбол / Италия 0

У главного тренера туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Врачи назначили 60-летнему итальянскому тренеру специальную терапию. В ближайшее время Сарри не сможет руководить туринской командой.

Напомним, в матче 1-го тура итальянской Серии А «Ювентус» сыграет с «Пармой». Встреча пройдёт в субботу, 24 августа, на стадионе «Эннио Тардини». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В минувшем сезоне «Ювентус» стал чемпионом Италии.

Сарри возглавил «Ювентус» в июня 2019 года. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее Сарри был наставником лондонского «Челси», который возглавил летом 2018 года.

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