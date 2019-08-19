Гончаренко: это не первый раз, когда ЦСКА играет лучше соперника, но проигрывает

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).



«Это настоящее дерби, великолепная атмосфера, хороший футбол, очень много единоборств. Бескомпромиссная игра получилась. Думаю, это не первый наш тайм и матч, когда мы играем чуть лучше соперника, но в итоге проигрываем. Надо учиться. Это и характер — начинаешь теряться, когда пропускаешь гол. Когда мы пропустили гол, минут семь были просто выключены из игры. Это та ситуация, которую нужно пройти, чтобы набить шишки.



Пошла ли во вред ЦСКА пауза из-за задымления? Мне вообще непонятна ситуация, когда Карасёв подходит и говорит: „VAR ничего не видит“. Потом точно так же ничего не видно, но игра почему-то пошла. Для чего тогда делать паузу? Сложно говорить, повлияла ли пауза на команду. Команды в равных условиях. Если говорить о том, что надо ждать, пока рассеется дым, то тогда нужно было сделать ещё больше паузу.



Ефремов получил травму, поэтому заменили. Обратная замена Нисимуры? Нам надо было как-то усилить атаку. Хотя мы мало доставляли мяч в зону центральных защитников путём низких передач. И хотелось, чтобы Яка оказал давление на стандартных положениях. Может, где-то что-то получалось, где-то нет, но мы очень коротко смотрели», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Федун: всех — с победой!