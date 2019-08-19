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Гончаренко: у Ефремова что-то с коленом. Повезли его на снимок

Гончаренко: у Ефремова что-то с коленом. Повезли его на снимок
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии полузащитника Дмитрия Ефремова, который получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«У Ефремова что-то с коленом. Повезли его на снимок», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Ефремов получил повреждение в результате единоборства с защитником красно-белых Самуэлем Жиго. Хавбек сразу после замены отправился в раздевалку. Вместо него на поле вышел японский форвард Такума Нисимура. В ближайшее время 24-летний Ефремов пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы, а также сроки его восстановления.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.

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