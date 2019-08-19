Бакаев: в перерыве Кононов сказал: «Давайте, давайте, через не могу!»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Эмоции самые позитивные — тяжёлая, важная победа. Удалось перекрутить игру за счёт установки тренера. Мы и так заряженные вышли, но он нам в перерыве ещё сказал: «Давайте, давайте, через не могу!» Вышли и заслуженно победили. Во втором тайме бежали и создавали. Нам дым не мешал — он мешал VAR. Нам было не до дыма, если честно. Может, он нам и помог, а может, без него бы ещё больше забили.



Мне совсем не обидно, что Жиго меня обогнал по числу мячей. Я ещё забью!» — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.