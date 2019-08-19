Кононов: это прекрасно, что Жиго — лучший бомбардир «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал игру французского защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Это прекрасно, что Жиго — лучший бомбардир „Спартака“. Я очень рад за него. Рад, что наши защитники забивают. У каждого футболиста есть лучшие качества. Моя задача как тренера — не ущемлять их, а давать возможность реализовывать», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.



В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.