Дворкович: «Спартак» и ЦСКА будут бороться за самые высокие места

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу Аркадий Дворкович поделился мнением о матче 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

«В первом тайме ЦСКА был явно лучше, а во втором «Спартак» побежал, игра улучшилась. Шюррле, конечно, задаёт тон атакам. ЦСКА достойно сражался. Оба клуба будут бороться за самые высокие места.



Болельщики ЦСКА подгадили своей командой пиротехникой? Я вообще против неё с любой стороны. Никогда не знаешь, в какую сторону подует ветер.



Акинфеев, конечно, намного опытнее Максименко. Совершил чуть больше сейвов, чем его коллега. В эпизодах с голами у Акинфеева не было шансов. Максименко, наверное, мог вытащить, но там мяч пролетел через трёх защитников. Оба вратаря сыграли отлично», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.