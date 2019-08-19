Джикия: 4 матча за 11 дней — тяжело, но в этом есть свой кайф

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

«Всё прошло положительно! Все рады победе, счастливы. Большой праздник для «Спартака». Что сказал Кононов в перерыве мы не разглашаем. Другие ребята сейчас скажут, как всегда. Да ничего такого. Просто сделали корректировки, выводы. Прибавили, это помогло. Чуть перевернули игру. Стали повыше играть. Пошли моменты, стандарты — в первом тайме, по-моему, вообще угловых не было.



Что Жиго любит атаковать и эффективен в этом, понятно. Опять же, стандарт. Пошёл, забил. Все 11 человек играют, забить хочет каждый. Сегодня Жиго — лучший игрок матча, и заслуженно.

Что касается паузы из-за дыма, то такое бывает на дерби. Небольшая пауза — это не так уж критично.



Согласен, в первом тайме ЦСКА немного доминировал. И владение, по-моему, было на их стороне. Но это футбол, так бывает. Главное, что мы выдержали этот натиск. Во втором тайме начали действовать чуть эффективнее, агрессивнее.

У Бакаева впервые 4 матча за 11 дней, поэтому ему тяжело. Я-то с таким уже сталкивался. Понятно, тяжело. Но в этом тоже есть свой кайф, когда играешь в РПЛ, Лиге Европы. В этом есть свой кайф. Хорошо, когда есть столько матчей. С отличным настроением подходим в «Браге», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.