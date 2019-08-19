Мельгарехо: я всем забивал, кроме ЦСКА! Это камень в моей душе

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо прокомментировал победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).
«Очень рад, что мы победили. Жалко, что не смог забить — поспешил, принял неверное решение. Я здесь уже семь лет, но ни разу не забивал ЦСКА. Всем забивал, кроме них! Это камень в моей душе», — передаёт слова Мельгарехо корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Также парагваец поделился ожиданиями от противостояния с португальской «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы.
«По поводу матча с «Брагой», я много лет играл в Португалии, но ни разу не обыгрывал эту команду», — добавил футболист.
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
- 19 августа 2019
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