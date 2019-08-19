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Мельгарехо: будет грустно, если придётся покинуть «Спартак»

Мельгарехо: будет грустно, если придётся покинуть «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился размышлениями о своём будущем.

«Моё будущее пока непонятно — трансферное окно ещё открыто. Я бы очень хотел остаться в «Спартаке», я здесь очень счастлив. Привык к этой команде, люблю Россию. Было бы грустно, если бы пришлось уехать», — передаёт слова Мельгарехо корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов говорил, что Мельгарехо покинет клуб.

Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену в концовках встреч с «Ахматом» (3:1) и ЦСКА (2:1). Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2020 года.

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