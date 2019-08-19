Мельгарехо: будет грустно, если придётся покинуть «Спартак»

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился размышлениями о своём будущем.
«Моё будущее пока непонятно — трансферное окно ещё открыто. Я бы очень хотел остаться в «Спартаке», я здесь очень счастлив. Привык к этой команде, люблю Россию. Было бы грустно, если бы пришлось уехать», — передаёт слова Мельгарехо корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов говорил, что Мельгарехо покинет клуб.
Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену в концовках встреч с «Ахматом» (3:1) и ЦСКА (2:1). Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2020 года.
- 19 августа 2019
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:48
-
22:47
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:13
-
22:10
-
21:59