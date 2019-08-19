Бабаев: окно ещё открыто, ЦСКА будет стараться осуществить трансферы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) рассказал, стоит ли ждать трансферов до закрытия летнего окна.

«Окно ещё открыто, будем стараться. Что касается сорванного трансфера Кругового, он уже все объяснил в своём недавнем интервью. Хотя оно противоречит другому интервью, но так бывает», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.



В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.

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