Бабаев: окно ещё открыто, ЦСКА будет стараться осуществить трансферы
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) рассказал, стоит ли ждать трансферов до закрытия летнего окна.
«Окно ещё открыто, будем стараться. Что касается сорванного трансфера Кругового, он уже все объяснил в своём недавнем интервью. Хотя оно противоречит другому интервью, но так бывает», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Бабаев: чуть больше ожидали от лидеров ЦСКА в матче со «Спартаком»
- 19 августа 2019
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:48
-
22:47
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:39
-
22:39
-
22:35
-
22:34
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:13
-
22:10
-
21:59
Партнерский контент