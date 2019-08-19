Бакаев: «Спартак» уже четвёртый — это только начало

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1) отметил, что московский клуб преодолел неудачи и не собирается сбавлять темп.

"«Спартак» уже четвертый – это только начало. У нас всё впереди. Можно сказать, что чёрная полоса прошла, нам стало поспокойнее, давить на нас меньше стали. И пошло-поехало! Наши болельщики поддерживают нас несмотря ни на что, это нам помогает. Последние результаты говорят сами за себя", — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте. В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.