Отец Федуна: фанаты, оскорбляющие команду, вредят «Спартаку»

Арнольд Федун, отец владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Появляется команда. Кононов доказывает свою состоятельность. Что касается чемпионства при нём, то давайте сделаем команду, которая будет играть, а потом будем думать, что сделаем», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Также отец владельца «Спартака» осудил действия фанатов, которые оскорбляют команду, игроков и владельца.

«Я считаю, что свист, оскорбления со стороны фанатов — не то поведение, которое должно быть. Когда команду ругают, обзывают, тренера, владельца, это же наносит вред игре. Это болельщики противоположной команды, а не наши. Наши болельщики должны команду поддерживать всегда. Плохо или хорошо, но она моя команда. А моя команда — это „Спартак“, — добавил фанат.