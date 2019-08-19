«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: Погба не сумел реализовать пенальти

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заработал пенальти в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».



Французский хавбек упал в штрафной площади соперника после столкновения с защитником «Вулверхэмптона» Конором Коди. Главный арбитр встречи Джонатан Мосс указал на точку, однако Погба не сумел реализовать 11-метровый удар.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».



2-й тур АПЛ стартовал в субботу, 17 августа. Лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. «Манчестер Сити» на своём поле разошёлся миром с «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2. «Челси» и «Лестер Сити» сыграли вничью — 1:1.