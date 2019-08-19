Усман Дембеле пропустит около пяти недель из-за травмы

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Травму форвард получил в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:1). Сроки восстановления игрока составят около пяти недель. Таким образом, он пропустит матчи Примеры с «Бетисом», «Осасуной» и «Валенсией», а также не сыграет во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 125 млн. В минувшем сезоне 22-летний француз принял участие в 29 матчах Примеры, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.