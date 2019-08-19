«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 2-го тура АПЛ

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась вничью — 1:1.
На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Во втором тайме, на 55-й минуте, ответный гол в ворота манкунианцев забил полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. Через 13 минут главный арбитр встречи Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота хозяев, однако хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сумел реализовать 11-метровый удар.
«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.
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