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«Вульверхэмптон» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 2-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 2-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась вничью — 1:1.

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль. Во втором тайме, на 55-й минуте, ответный гол в ворота манкунианцев забил полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. Через 13 минут главный арбитр встречи Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота хозяев, однако хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сумел реализовать 11-метровый удар.

«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
19 августа 2019, понедельник. 22:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Марсьяль – 27, 1:1 – Невеш – 55
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