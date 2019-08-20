Рибери намекнул на переход в «Фиорентину»
Бывший полузащитник «Баварии» француз Франк Рибери намекнул, что вскоре он перейдёт в «Фиорентину».
Футболист опубликовал пост в своем «Инстаграме» с текстом: «Готов к новому вызову». Экс-партнёр хавбека по «Баварии» Лука Тони в комментариях обратился к французу: «Мой брат… отличный игрок. Ты перебираешься в Италию? Ахаха». На это Рибери ответил серией смайликов смеха, подмигивания, знака «окей» и сердечек.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Bild, 36-летний Рибери дал согласие присоединиться к «Фиорентине» и отказался от предложений московских «Динамо» и «Спартака», а также клубов из ОАЭ.
В данный момент Рибери является свободным агентом, поэтому может достаться итальянскому клубу бесплатно.
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