Рибери намекнул на переход в «Фиорентину»

Бывший полузащитник «Баварии» француз Франк Рибери намекнул, что вскоре он перейдёт в «Фиорентину».

Футболист опубликовал пост в своем «Инстаграме» с текстом: «Готов к новому вызову». Экс-партнёр хавбека по «Баварии» Лука Тони в комментариях обратился к французу: «Мой брат… отличный игрок. Ты перебираешься в Италию? Ахаха». На это Рибери ответил серией смайликов смеха, подмигивания, знака «окей» и сердечек.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Bild, 36-летний Рибери дал согласие присоединиться к «Фиорентине» и отказался от предложений московских «Динамо» и «Спартака», а также клубов из ОАЭ.

В данный момент Рибери является свободным агентом, поэтому может достаться итальянскому клубу бесплатно.