ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» Гомеса

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» Серджи Гомеса, сообщает El Desmarque.



По информации источника, в нынешнее летнее трансферное окно «Севилья» получила предложения по трансферу Гомеса от «Аталанты», «Вальядолида» и «Валенсии», однако 27-летний испанский футболист отказался от всех вариантов. Отмечается, что на данный момент переход в ЦСКА не является единственным вариантом продолжения карьеры для Гомеса.



«Севилья» рассчитывает выручить от трансфера Гомеса не менее € 5,4 млн. Испанский защитник планирует покинуть команду из-за нехватки игрового времени.



В минувшем сезоне Гомес принял участие в 32 матчах испанской Примеры, однако не сумел отметиться результативными действиями.

ЦСКА интересуется хавбеком «Монако» Аит-Беннассером