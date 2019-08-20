ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» Гомеса
ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Севильи» Серджи Гомеса, сообщает El Desmarque.
По информации источника, в нынешнее летнее трансферное окно «Севилья» получила предложения по трансферу Гомеса от «Аталанты», «Вальядолида» и «Валенсии», однако 27-летний испанский футболист отказался от всех вариантов. Отмечается, что на данный момент переход в ЦСКА не является единственным вариантом продолжения карьеры для Гомеса.
«Севилья» рассчитывает выручить от трансфера Гомеса не менее € 5,4 млн. Испанский защитник планирует покинуть команду из-за нехватки игрового времени.
В минувшем сезоне Гомес принял участие в 32 матчах испанской Примеры, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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