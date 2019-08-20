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Более половины читателей «Чемпионата» отдали бы приз Пушкаша Ибрагимовичу

Более половины читателей «Чемпионата» отдали бы приз Пушкаша Ибрагимовичу
Футбол / Прочие турниры 0

В телеграм-канале «Чемпионата» проходит опрос с целью определить обладателя премии Пушкаша – награды, которую ФИФА вручает автору лучшего гола года.

Большинство голосов на данный момент имеет шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович. За него проголосовали более половины респондентов — 52%.

Видео всех голов можно посмотреть в «Телеграме». Проголосовать можно здесь.

В список претендентов на приз также вошли следующие футболисты: Даниэль Жори («Дебрецен»), Лионель Месси («Барселона»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).

Кроме того, в число номинантов попали три представительницы женского футбола: Аджара Нчут (сборная Камеруна), Эми Родригес («Юта Роялс»), Билли Симпсон.

При составлении списка учитывались голы, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года. Действующим обладателем премии является вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

ФИФА огласила номинантов на приз автору лучшего гола года
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