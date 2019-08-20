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Поклон Жиго перед фанатами, огненное шоу и Гулиев на сетке. Лучшие фото дерби

«Спартак» — ЦСКА. Самуэль Жиго
Поклон Жиго перед фанатами, огненное шоу и Гулиев на сетке. Лучшие фото дерби
Футбол / РПЛ 0

19 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче шестого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.

Лучшие фото с матча «Спартак» — ЦСКА – в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова, Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.

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