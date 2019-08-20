Сульшер: знали, что «Вулверхэмптон» будет играть так, словно их дом горит

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась вничью — 1:1.
«МЮ» доминировал во владении мячом, забили гол первым, но знал, что во второй половине они будут играть так, словно их дом горит. Вероятно, они заслуживали забитого гола. Я думал, что затем мы снова взяли игру под контроль и могли победить.
В первом тайме мы показали зрелое выступление. Вторая половина была немного неаккуратной. Мы работаем над улучшением игры. У нас молодая команда, которая будет учиться. Сегодня мы учились на поле.
Мы заработали пенальти, который в обычной ситуации позволил бы нам набрать ещё два очка, но иногда вратарь делает хороший сэйв», – приводит слова Сульшера BBC.
«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.
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