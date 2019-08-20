Баженов: когда участвуешь в дерби, да ещё в составе «Спартака», это круто!

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

«Снится ли мне мой гол, который я забил в дерби с ЦСКА в 2008 году? Не снится, но болельщики постоянно мне напоминают о нём: на улице, ещё где-то. Этот гол меня на постоянной основе преследует.

То дерби для меня самое основное. Но в целом все они — это какое-то сумасшествие. Я даже не знаю, как это объяснить. В этом надо поучаствовать, это надо прочувствовать. Каждый такой матч — он особенный, даже если ты его проигрываешь. Дерби — это что-то уникальное. Когда участвуешь в дерби, да ещё в составе «Спартака», это круто!

Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играл в первом тайме. Были моменты, когда команду спасал вратарь. Второй тайм был совершенно другой. Можно отметить защитника Жиго, который перевернул ход матча. Новый форвард. Это был классный гол, когда он отобрал мяч, начал атаку, подключился и как супернападающий открылся открылся на ближнюю, потом отскочил от защитников и забил. Это было просто супер!» — приводит слова Баженова пресс-служба клуба.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.

В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», а ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.