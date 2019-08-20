Невилл: почему Погба отобрал право на пенальти у Рашфорда? Ненавижу такие вещи

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал хавбека «красных дьяволов» Поля Погба после матча 2-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1). В этой встрече француз не реализовал пенальти, отобрав право на удар у форварда Маркуса Рашфорда.

«Почему Погба отобрал право на пенальти у Рашфорда? Ненавижу такие вещи. Очевидно, они договариваются между собой на поле, кто будет бить, но мне такое не по душе. Я понимаю, когда в команде два пенальтиста, но один должен быть главным, а второй — на подмене.

Погба не забил 4 пенальти за последние 12 месяцев. Конечно, он очень уверен в себе и будет продолжать исполнять эти удары. Но парень, который забил на прошлой неделе, должен был бить и сейчас. Рашфорд на прошлой неделе забил», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.