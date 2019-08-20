Невилл: почему Погба отобрал право на пенальти у Рашфорда? Ненавижу такие вещи

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал хавбека «красных дьяволов» Поля Погба после матча 2-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1). В этой встрече француз не реализовал пенальти, отобрав право на удар у форварда Маркуса Рашфорда.
«Почему Погба отобрал право на пенальти у Рашфорда? Ненавижу такие вещи. Очевидно, они договариваются между собой на поле, кто будет бить, но мне такое не по душе. Я понимаю, когда в команде два пенальтиста, но один должен быть главным, а второй — на подмене.
Погба не забил 4 пенальти за последние 12 месяцев. Конечно, он очень уверен в себе и будет продолжать исполнять эти удары. Но парень, который забил на прошлой неделе, должен был бить и сейчас. Рашфорд на прошлой неделе забил», — приводит слова Невилла Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.
- 20 августа 2019
-
08:53
-
08:25
-
08:10
-
08:04
-
07:49
-
04:41
-
03:56
-
03:44
-
03:01
-
02:22
-
01:59
-
01:35
-
00:54
-
00:46
-
00:46
-
00:24
-
00:09
-
00:06
-
00:04
- 19 августа 2019
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:54