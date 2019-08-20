Сутормин — о судействе в матче с «Ахматом»: все сами всё видели

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о работе судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

«У матча был хороший накал, обе команды были заряжены и хотели победить. К сожалению, нам не удалось забить и выиграть эту встречу. Не хочется говорить о работе судей: есть органы, которые за это отвечают, пусть они комментируют. Думаю, в матче с «Ахматом» все сами всё видели.

Что думаю о затяжке времени со стороны футболистов «Ахмата»? Это их право. Видимо, их устраивало одно очко. Нас такой результат не устраивал, поэтому мы и пытались обострять игру и забить. У нас были подходы к воротам соперника, но немного не хватило удачи в завершающей стадии», — приводят слова Сутормина «Известия».

«Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте. В следующем туре подопечные Сергея Семака 24 августа сыграют с «Уфой», а «Ахмат» на следующий день проведёт матч с ЦСКА.