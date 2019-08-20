Рашфорд: незабитый пенальти Погба? Это может случиться с каждым

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поддержал одноклубника Поля Погба, который не реализовал пенальти в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1).
«Погба сказал, что очень хотел ударить. Ничего страшного. Это может случиться с каждым. За свою карьеру он реализовал множество пенальти. Не забить один из них – это нормально. Нам нужно забыть об этом.
Всё просто. Если хочешь бить пенальти, то делай это. Я забил пенальти на прошлой неделе, так что для меня нет проблем в том, что Погба вызвался бить сейчас. К сожалению, он не забил, но это футбол», — приводит слова Рэшфорда Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.
- 20 августа 2019
-
08:53
-
08:25
-
08:10
-
08:04
-
07:49
-
04:41
-
03:56
-
03:44
-
03:01
-
02:22
-
01:59
-
01:35
-
00:54
-
00:46
-
00:46
-
00:24
-
00:09
-
00:06
-
00:04
- 19 августа 2019
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:54