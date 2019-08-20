Рашфорд: незабитый пенальти Погба? Это может случиться с каждым

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поддержал одноклубника Поля Погба, который не реализовал пенальти в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Погба сказал, что очень хотел ударить. Ничего страшного. Это может случиться с каждым. За свою карьеру он реализовал множество пенальти. Не забить один из них – это нормально. Нам нужно забыть об этом.

Всё просто. Если хочешь бить пенальти, то делай это. Я забил пенальти на прошлой неделе, так что для меня нет проблем в том, что Погба вызвался бить сейчас. К сожалению, он не забил, но это футбол», — приводит слова Рэшфорда Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.