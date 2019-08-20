Гилерме: «Локомотиву» было очень важно победить «Динамо»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «железнодорожников».

«Нам было очень важно победить «Динамо». У нас сейчас два очень сложных гостевых матча — сначала «Динамо», потом «Краснодар». Здорово, что в первом из них удалось взять три очка. Это должно придать нам дополнительные положительные эмоции перед матчем следующего тура против краснодарцев», — приводят слова Гилерме «Известия».

«Локомотив», набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (5) — на 13-м месте.

В нынешнем сезоне 33-летний Гилерме провёл шесть матчей в чемпионате России, в которых пропустил четыре гола.