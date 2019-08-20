Сульшер: Рашфорд и Погба — штатные пенальтисты «МЮ», ни за что не поменяю их

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о незабитом пенальти в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1). Удар исполнял полузащитник Поль Погба.



«Рашфорд и Погба – наши штатные пенальтисты, и всё зависит от того, кто из них чувствует, что это его удар. Иногда футболисты просто ощущают уверенность в том, что забьют. Поль уже столько раз забил за нас, но сегодня его остановил Патрисиу, совершивший отличный сейв.



Буду ли я менять пенальтистов? Нет. Ни за что. Рашфорд и Погба были очень уверенными всё это время. Разумеется, Маркус был бы рад забить в этом матче после гола в прошлой игре, но Поль был уверен в успехе. Мне нравятся уверенные в себе футболисты», — цитирует Сульшера Goal.com со ссылкой на Sky Sports.