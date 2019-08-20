Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: Рашфорд и Погба — штатные пенальтисты «МЮ», ни за что не поменяю их

Сульшер: Рашфорд и Погба — штатные пенальтисты «МЮ», ни за что не поменяю их
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о незабитом пенальти в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1). Удар исполнял полузащитник Поль Погба.

«Рашфорд и Погба – наши штатные пенальтисты, и всё зависит от того, кто из них чувствует, что это его удар. Иногда футболисты просто ощущают уверенность в том, что забьют. Поль уже столько раз забил за нас, но сегодня его остановил Патрисиу, совершивший отличный сейв.

Буду ли я менять пенальтистов? Нет. Ни за что. Рашфорд и Погба были очень уверенными всё это время. Разумеется, Маркус был бы рад забить в этом матче после гола в прошлой игре, но Поль был уверен в успехе. Мне нравятся уверенные в себе футболисты», — цитирует Сульшера Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент