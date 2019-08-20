Дортмундская «Боруссия» увеличила зарплату Санчо в два раза
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо был награждён увеличением оклада после удачного выступления в прошлом сезоне.
Как сообщает Bild, в межсезонье руководство «шмелей» подняло 19-летнему футболисту зарплату в два раза, чтобы он остался в команде. Теперь годовой оклад англичанина составляет € 6 млн.
Ранее интерес к Санчо проявляли сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», воспитанником которого он является.
Джейдон перешёл в «Боруссию» в 2017 году. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 12 голов и 14 результативных передач, а также получил 2 жёлтые карточки.
Руни посоветовал Санчо не переходить в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити»
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