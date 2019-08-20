Шюррле — о дерби с ЦСКА: было весело этой ночью!

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в социальной сети поделился эмоциями от домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором красно-белые одержали победу со счётом 2:1.

«Воу! Было весело этой ночью! Поздравляю Самуэля Жиго с его голами и спасибо за поддержку… Стадион был в огне», — написал немецкий футболист в «инстаграме».

Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.



«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.