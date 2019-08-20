«Спартак» — ЦСКА — 2:1, обзор матча, видео голов и опасных моментов
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» победил ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, которому ассистировал полузащитник Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил защитник «армейцев» Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.
Видеообзор матча «Спартак» — ЦСКА доступен на канале РПЛ в RuTube.
Жиго – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ. Это не случайность
Жиго очень хорош на угловых и даже подключается в штрафную при контратаках. Защитник тащит «Спартак».
- 20 августа 2019
-
11:44
-
11:42
-
11:32
-
11:23
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:38
-
10:27
-
10:13
-
10:02
-
09:49
-
09:41
-
09:30
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:53
-
08:25
-
08:10
-
08:04
-
07:49
-
04:41
-
03:56
-
03:44
-
03:01
-
02:22
-
01:59
-
01:35
-
00:54
-
00:46
-
00:46
-
00:24
-
00:09
Партнерский контент