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«Спартак» — ЦСКА — 2:1, обзор матча, видео голов и опасных моментов

«Спартак» — ЦСКА — 2:1, обзор матча, видео голов и опасных моментов
Футбол / РПЛ 0

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» победил ЦСКА со счётом 2:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, которому ассистировал полузащитник Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил защитник «армейцев» Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 6-м месте.

В 7-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.

Видеообзор матча «Спартак» — ЦСКА доступен на канале РПЛ в RuTube.

Жиго – лучший бомбардир «Спартака» в РПЛ. Это не случайность
Жиго очень хорош на угловых и даже подключается в штрафную при контратаках. Защитник тащит «Спартак».
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