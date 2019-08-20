Ребров — о дерби с ЦСКА: такие вечера остаются в памяти надолго, было круто
Вратарь «Спартака» Артём Ребров в социальной сети поделился эмоциями от домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором красно-белые одержали победу со счётом 2:1.
«Такие вечера как вчера остаются в памяти надолго. Спасибо команда и стадион, было безумно круто», — написал голкипер «Спартака» в «инстаграме».
Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором гола стал Самуэль Жиго, которому ассистировал Андре Шюррле. В середине тайма равновесие восстановил Марио Фернандес. На 79-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Жиго, который оформил дубль.
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (10) — на 6-м месте.
Шюррле — о дерби с ЦСКА: было весело этой ночью!
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