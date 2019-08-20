Сарри не рассчитывает на Матюиди в «Ювентусе»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает RMC Sport, главный тренер «старой синьоры» Маурицио Сарри не рассчитывает на 32-летнего футболиста в предстоящем сезоне и готов отпустить его из команды. Отмечается, что итальянский специалист котирует конкурентов хавбека, среди которых Эмре Джан, Миралем Пьянич и Сами Хедира, выше, чем самого француза.



Ранее сообщалось, что в услугах Матюиди заинтересованы «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Пари Сен-Жермен».



Матюиди ранее выступал на родине за «Труа», «Сент-Этьен» и «ПСЖ». В стане парижан он провёл шесть лет, после чего в 2017 году перебрался в «Ювентус», с которым за это время выиграл четыре трофея.



В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 5 жёлтых карточек.



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