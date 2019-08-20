«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»
Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Встреча состоится завтра, 21 августа, в Пирее. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» краснодарского клуба.
Первый матч в этом противостоянии будет судить бригада арбитров из Испании. Главным арбитром встречи будет Карлос дель Серро Гранде. Его помощниками назначены Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери — Хосе Мария Санчес. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.
Ответная встреча между командами за выход в групповой этап турнира состоится 27 августа в Краснодаре.
УЕФА назначил судей на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
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